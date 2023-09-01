الاتحاد يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح ويرفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني

وسيكون أمام يورغن كلوب، حتى الساعة 11 مساءً فقط الليلة، للتوقيع على بديل قبل إغلاق نافذة الانتقالات حتى يناير؛ ليفربول غير مستعد لبيع نجمه

ورفض نادي ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح من نادي الاتحاد، لكن بطل الدوري السعودي للمحترفين لم يتخلَ عن سعيه.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد عاد بعرض محسّن على الرغم من رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت: "النادي السعودي رفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني - في اليوم الأخير لفترة الانتقالات".

وأضافت: "تلقى الوفد السعودي إشارات تشجيعية بإمكانية التوصل إلى اتفاق".