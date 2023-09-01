الاتحاد يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح ويرفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني
لا يزال نادي الاتحاد السعودي عازمًا على التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول رغم اقترب إغلاق باب الانتقالات الصيفية مساء اليوم الجمعة.
وسيكون أمام يورغن كلوب، حتى الساعة 11 مساءً فقط الليلة، للتوقيع على بديل قبل إغلاق نافذة الانتقالات حتى يناير؛ ليفربول غير مستعد لبيع نجمه
ورفض نادي ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح من نادي الاتحاد، لكن بطل الدوري السعودي للمحترفين لم يتخلَ عن سعيه.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد عاد بعرض محسّن على الرغم من رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت: "النادي السعودي رفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني - في اليوم الأخير لفترة الانتقالات".
وأضافت: "تلقى الوفد السعودي إشارات تشجيعية بإمكانية التوصل إلى اتفاق".
وردًا على سؤال حول احتمال رحيل صلاح، يوم الجمعة، قال يورغن كلوب: "الموقف يظل كما هو تمامًا، لا شك في ذلك، ولا يمكننا بيع صلاح هذا هو الحال، ولا يوجد شيء آخر يمكن قوله".
بينما تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 11 مساءً يوم الجمعة، يمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات لمدة أسبوع آخر تقريبًا مع إغلاق فترة الانتقالات في 7 سبتمبر.
الاتحاد على استعداد لدفع 1.5 مليون جنيه إسترليني لـ"صلاح" أسبوعيًا، على الرغم من استبعاد وكيله رامي عباس الانتقال في وقت سابق من هذا الشهر.