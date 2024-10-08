مهلة و3 خيارات أمام منتخب إيران لاستضافة قطر

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طالب نظيره الإيراني بضرورة اختيار مكان آخر خارج إيران لاستضافة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب القطري.

ومن المقرر أن تستضيف إيران مباراتها ضد قطر، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر الجاري.

ووفقا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس"، فإن خطاب الاتحاد الآسيوي تضمن 3 خيارات بديلة، أولها تبديل موعدَي الذهاب والإياب بين المنتخبين (الذهاب في قطر والإياب في إيران)، وثاني الخيارات هو إقامة المباراة في مدينة دبي، أما الخيار الثالث فهو إقامة اللقاء في مدينة طشقند، عاصمة أوزبكستان.

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وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد الآسيوي منح نظيره الإيراني مهلة حتى يوم الأربعاء للرد على طلبه.

ويستأنف منتخب قطر مشواره في تصفيات المونديال بملاقاة منتخب قرغيزستان، يوم الخميس المقبل، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب قطر المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة في تصفيات المونديال، وفي رصيده نقطة واحدة فقط، حيث كان خسر في الجولة الأولى أمام منتخب الإمارات (3-1)، قبل أن يكتفي بالتعادل أمام كوريا الشمالية (2-2)، في سبتمبر الماضي، في حين أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.