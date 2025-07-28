سرّ تأخر الإفريقي التونسي في الإعلان عن التعاقد مع فوزي البنزرتي

لم يعلن النادي الإفريقي التونسي حتى الآن بشكل رسمي تعيين فوزي البنزرتي مدربا جديدا للفريق الأول وذلك بعد مضي 3 أيام على الاتفاق بين الطرفين.

وكانت "إرم نيوز" أشارت الجمعة الماضي إلى أن مجلس إدارة النادي الإفريقي توصل لاتفاق مبدئي مع فوزي البنزرتي (75 عاما) لتولي المقاليد الفنية للفريق الأول خلال موسم 2025 ـ 2026.

وأقال الإفريقي مدربه محمد الساحلي الثلاثاء الماضي عقب نهاية معسكر الفريق الإعدادي في مدينة عين دراهم، أما السبب فيعود بالأساس إلى خلافات حادة مع المسؤولين وعدم اقتناع المشرفين على النادي بمن فيهم المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز بعمل الجهاز الفني.

أخبار ذات علاقة 5 مكاسب كبرى يحققها الإفريقي من عودة فوزي البنزرتي

وأثار عدم إعلان الإفريقي تعيين فوزي البنزرتي عبر الحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل أو عبر تصريح رسمي لأحد أعضاء مجلس الإدارة تساؤلات عدة في أوساط المشجعين فيما لم يخف كثيرون خشيتهم من أن يكون المدرب التونسي الأكثر تتويجا بالألقاب قد تراجع عن اتفاقه.

أخبار ذات علاقة خطوة واحدة تفصل فوزي البنزرتي عن تدريب الإفريقي التونسي

ووفقا لما أفادت به مصادر قريبة من الإفريقي لـ"إرم نيوز"، كان تعيين المدرب المساعد للبنزرتي السبب الأساسي وراء تأخر الإعلان عن إتمام المفاوضات بشكل رسمي بين الطرفين.

وينتظر فوزي البنزرتي أن يحسم مسألة الجهاز الفني المساعد له في تجربته السابعة على رأس الإفريقي، علما أن النقطة الخلافية الوحيدة حتى الآن هي اسم أو أسماء الجهاز التدريبي المساعد.

وتم اقتراح المدرب واللاعب السابق للنادي الإفريقي لطفي السليمي ليكون مساعدا أول للبنزرتي، إلا أن هناك ترددا بشأنه خصوصا أنه لم يدرب في تونس منذ فترة طويلة.

كما تردد مجلس إدارة الإفريقي في تعيين لطفي السليمي لوجود نزاعات مالية بين الفريق وشقيقه، النجم الدولي السابق، والمدرب عادل السليمي الذي تولى في 2022 ـ 2023 تدريب الفريق الأول في مرحلة خاطفة.

من جهته، اقترح فوزي البنزرتي أن يكون مساعده لطفي الرويسي الذي عمل معه في كل تجاربه على رأس النادي الإفريقي، لكن إدارة النادي لا تريد تكرار تجربة الرويسي المتواضعة، بينما ترجح في المقابل كفة المدرب المساعد الحالي أحمد الطويهري الذي يشرف حاليا على التدريبات.

وينتظر أن ينهي الإفريقي وفوزي البنزرتي الجدل بشأن الاتفاق حول الجهاز التدريبي المساعد قبل الإعلان رسميا عن الصفقة.

ويبدأ الفريق الأحمر والأبيض مشواره في الدوري التونسي يوم 9 أغسطس المقبل بملاقاة مستقبل المرسى على ملعب رادس الأولمبي.