ميسي يصل للهدف رقم 800 في مسيرته

وجاء هدف ميسي رقم 800 من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 89 من المباراة الودية أمام بنما، وكان الهدف الثاني لأبطال العالم في قطر، بينما سجل نازارينو بازان الهدف الأول في أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكأس العالم 2022.

ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة مصغرة من نجوم كرة القدم سجلوا 800 هدف على الأقل في المباريات الرسمية، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والبرازيلي روماريو، وجوزيف بيكان الذي يحمل الجنسيتين المجرية والنمساوية.