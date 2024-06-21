يورو 2024: تقييم لاعبي إسبانيا وإيطاليا ورجل المباراة

ضمن المنتخب الإسباني بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من كأس أمم اوروبا 2024 المقامة في ألمانيا وذلك عقب الفوز في قمة مباريات المجموعة الثانية على إيطاليا (1 ـ 0) اليوم الخميس.

وسجل ريكاردو كالافيوري هدفا عكسيا في مرمى منتخب بلاده إيطاليا قاد به إسبانيا للفوز 1-صفر أمام حامل اللقب والتأهل عن المجموعة الثانية إلى دور الستة عشر.

شهدت المباراة تألق كل من حارس المرمى جيانلويجي دوناروما الذي دافع ببسالة عن شباك إيطاليا فيما قدم لامين يامال ونيكو ويليامز مستوى لافتا في تشكيلة إسبانيا، لكن موهبة برشلونة يامال كان الأفضل في المباراة وأربك دفاعات إيطاليا بشكل مستمر ليستحق أن يكون رجل المباراة.

وفي ما يلي تقييم لاعبي منتخبي إسبانيا وإيطاليا: