أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر، بعد خروج الزمالك المفاجئ من البطولة، أمس الأربعاء.

وخسر الزمالك بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في دور الـ 16 من بطولة الكأس، وودع البطولة.

كما انسحب الأهلي من البطولة، ولم يواجه فاركو؛ بسبب تلاحم المواسم وإرهاق عدد كبير من لاعبيه.

واختارت لجنة المسابقات يوم السبت المقبل موعدا لمباراتي طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، ومودرن سبورت أمام زد إف سي في دور الثمانية لكأس مصر

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في السادسة مساء السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، على أن تقام مباراة مودرن سبورت أمام زد إف سي في التاسعة مساء على ستاد السلام.

ويواجه فاركو فريق المصري في التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس في برج العرب.