ردت بينيديتا بومي، صديقة اللاعب الإيطالي ريكاردو كالافيوري، بشكل حاسم على أنباء انفصالهما التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت رسالة نشرها حساب منسوب لصديقة كالافيوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد إلى انفصالهما كما أنها تمنت له التوفيق في تجربته الجديدة مع آرسنال الإنجليزي.

ولكن صديقة كالافيوري نشرت ردًا حاسمًا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعلنت خلالها عدم صحة هذه الأنباء.

وقالت صديقة اللاعب الإيطالي: "اضطررت إلى الكتابة .. هذا الحساب يكتب أشياء غير حقيقية وهو مزيف ولا أملكه".

وأضافت: "لم أتحدث أبدًا عن أي شيء ولن أفعل ذلك ابدًا .. سأتخذ كافة الإجراءات القانونية".

واقتحمت صديقة كالافيوري من قبل حوار تليفزيوني للاعب مع إحدى المذيعات كنوع من الغيرة عليه.

وارتبط اسم ريكاردو كالافيوري بالرحيل إلى آرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل بعد تألقه بشكل لافت للأنظار مع فريقه بولونيا الإيطالي خلال الموسم الماضي.

وشارك كالافيوري مع منتخب إيطاليا خلال النسخة الحالية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وودع المنتخب الإيطالي حامل اللقب مبكرًا من ثمن النهائي على يد منافسه سويسرا، بعد الخسارة بنتيجة 0-2.

ويبلغ كالافيوري 22 عامًا، ولعب في صفوف فريق روما الإيطالي بعد تصعيده من فرق الشباب بالنادي عام 2020، قبل إعارته إلى جنوى ثم الانتقال نهائيًا إلى بازل السويسري في صيف 2022.

وانتقل كالافيوري في العام التالي إلى بولونيا الإيطالي، وقدم موسمًا رائعًا ساهم خلاله في تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.