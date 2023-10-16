ديكو يصدم جماهير برشلونة بشأن تعاقدات الميركاتو الشتوي

وعن إمكانية انتقال فيتور روكي لبرشلونة في يناير المقبل، أشار: "سنحاول، علينا أن ننتظر ونرى وهذا يعتمد على وضع النادي، إذا لم يأتِ في يناير فسوف يأتي في يوليو".

وأعلن برشلونة ضم روكي، لاعب أتليتكو باراناينسي، في الصيف مقابل 40 مليون يورو على أن يرتدي قميص الفريق بشكل رسمي بدءًا من موسم 2024-25.

ويحاول برشلونة أن يضم البرازيلي مبكرًا في يناير الماضي، لكن في حال كانت إصابته سيئة ربما سيظل في البرازيل حتى يونيو المقبل.

وعن اللاعبين الذين يتابعهم النادي ويستهدف ضمهم مستقبلًا، أوضح ديكو: "هناك لاعبو كرة قدم في جميع أنحاء العالم ونحن نعمل بشكل جيد على مستوى الكشافة، لدينا عدد لا بأس به من اللاعبين تحت أنظارنا، ولكن علينا أن نقدّر اللاعبين الذين لدينا، مثل بالدي الذي جددنا عقده مؤخرًا".