ديكو يصدم جماهير برشلونة بشأن تعاقدات الميركاتو الشتوي
وجَّه ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، صدمة لجماهير ناديه بسبب التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.
وتعاقد برشلونة في الصيف الماضي مع الألماني إلكاي غوندوغان قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، كما أنهى سوق الانتقالات بصفقتين كبيرتين بالحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه جواو فيليكس، اللذين أثبتا جودتهما مع "البلوغرانا"، حتى الآن.
وقال ديكو، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: "سيكون من الصعب إجراء تعاقدات في يناير، بالطبع سنكون منتبهين دائمًا في حال وجود أي فرصة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا".
وعن إمكانية انتقال فيتور روكي لبرشلونة في يناير المقبل، أشار: "سنحاول، علينا أن ننتظر ونرى وهذا يعتمد على وضع النادي، إذا لم يأتِ في يناير فسوف يأتي في يوليو".
وأعلن برشلونة ضم روكي، لاعب أتليتكو باراناينسي، في الصيف مقابل 40 مليون يورو على أن يرتدي قميص الفريق بشكل رسمي بدءًا من موسم 2024-25.
ويحاول برشلونة أن يضم البرازيلي مبكرًا في يناير الماضي، لكن في حال كانت إصابته سيئة ربما سيظل في البرازيل حتى يونيو المقبل.
وعن اللاعبين الذين يتابعهم النادي ويستهدف ضمهم مستقبلًا، أوضح ديكو: "هناك لاعبو كرة قدم في جميع أنحاء العالم ونحن نعمل بشكل جيد على مستوى الكشافة، لدينا عدد لا بأس به من اللاعبين تحت أنظارنا، ولكن علينا أن نقدّر اللاعبين الذين لدينا، مثل بالدي الذي جددنا عقده مؤخرًا".
وعن إمكانية تجديد عقد الهولندي فرينكي دي يونغ، شدد: "أرسلت بعض الرسائل إلى وكلائه للتعريف بنفسي، فرينكي في عمر مثالي كلاعب كرة قدم ويلعب على مستوى عالٍ، ولهذا السبب نريد أن يبقى هنا لبضع سنوات، نحن نحب أيضا بيدري وأراوخو وغافي وغوندوغان، ونريد بقاءهم في النادي لسنوات مقبلة".
وأكمل: "لكن لن أتحدث عن أي تجديد حتى أتحدث مع اللاعبين والوكلاء، نحن في بداية الموسم وليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور، نركز على المباريات المهمة التي تنتظرنا وعلينا المنافسة في الليغا ودوري أبطال أوروبا، التجديدات ستأتي في وقتها لكن الآن ليس الوقت المناسب".
وعن نصيحة يوجهها للاعب الفريق الشاب لامين يامال، قال: "أول شيء هو عدم إجراء مقارنات، لامين هو لامين، ميسي هو ميسي، رونالدينيو هو رونالدينيو، كرويف هو كرويف، من الطبيعي أن يتم إجراء المقارنات لأنه صغير جدًّا ويمتلك موهبة خاصة تختلف عن الآخرين، علينا أن نسهل عليه الأمر قدر الإمكان، وأن يمر بهذه المرحلة دون مشاكل".
وعن أزمة غافي، وتسجيل العقد الجديد في سجلات الدوري الإسباني، أكد: "تسجيل العقد تحت السيطرة، أجرينا محادثات مع رابطة الدوري الإسباني ولا توجد مشكلة".
وعن مستقبل جواو كانسيلو وجواو فيليكس، المعارين من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، قال: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا، في الوقت الحالي هما يساعداننا وهذا هو المهم".
ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، مساء الأحد الموافق الـ22 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من الليغا.
ثم يستضيف غريمه ريال مدريد، يوم الـ28 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.