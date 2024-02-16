هل سيلتزم مبابي مع باريس بعد إعلانه الرحيل؟ إنريكي يرفض الإجابة

وسيترك مبابي فريق سان جيرمان في نهاية عقده الحالي لكن لم يتم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والشروط؛ وهو ما قد يتطلب بضعة أشهر قبل صدور إعلان رسمي.

وبعد عدد هائل من التقارير الإعلامية التي تناولت الأمر منذ أمس الخميس، كان واضحا أن أول سؤال لمدرب الفريق سيتضمن طلبا للتأكيد على رحيل مبابي، لكن الرد القصير منه لم يكن كافيا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "لا، لا يمكنني قول شيء".

وبعدها تلقى سؤالا حول ما إذا كان قلقا بشأن التزام اللاعب مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، لكن المدرب قال إن هذا أمر غير مطروح للنقاش.

وقال إنريكي: "سأحاول وضع نهاية لهذه المسألة. ليس لدي أي تعليقات أدلي بها".

وأضاف: "الأطراف المعنية لم تقل شيئا بشكل علني حتى الآن، كيليان مبابي لم يقل شيئا بشكل علني... عندما يتحدث الطرفان، سأبدي رأيي".