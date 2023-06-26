فرانك كيسي يثير الجدل بارتداء قميص بايرن ميونخ وسروال ريال مدريد (فيديو)
أثار فرانك كيسي لاعب برشلونة الجدل بعدما ارتدى قميص بايرن ميونخ، وسروال ريال مدريد.
وانتشر مقطع فيديو لكيسي، بدا أنه مع عائلته أو مقربين منه، ويظهر فيه اللاعب العاجي يرتدي قميص بايرن ميونخ، وسروالا لريال مدريد يحمل الرقم 8 الذي يرتديه توني كروس.
وعبر عدد من المشجعين عن حيرتهم من تصرف كيسي الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان.
ورغم ذلك يريد برشلونة رحيل كيسي هذا الصيف حيث حال النادي الكتالوني استخدامه في صفقة تبادلية تضمن انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان إلى الكامب نو.
ويرتبط كيسي بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.
وفي موسمه الأول مع برشلونة شارك كيسي في 43 مباراة مع النادي الكتالوني لعب خلالها 1801 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 3، وكان أبرز أهدافه على ريال مدريد في فوز برشلونة 2/1 على الكامب نو.
صفقة غوندوغان
وأعلن برشلونة، التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو الحالي.
وقال برشلونة، في بيان: "توصل برشلونة لاتفاق مع إلكاي غوندوغان، بشأن الانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".
وأضاف: "سينضم غوندوغان لصفوفنا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".