فرانك كيسي يثير الجدل بارتداء قميص بايرن ميونخ وسروال ريال مدريد (فيديو)

أثار فرانك كيسي لاعب برشلونة الجدل بعدما ارتدى قميص بايرن ميونخ، وسروال ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو لكيسي، بدا أنه مع عائلته أو مقربين منه، ويظهر فيه اللاعب العاجي يرتدي قميص بايرن ميونخ، وسروالا لريال مدريد يحمل الرقم 8 الذي يرتديه توني كروس.

وعبر عدد من المشجعين عن حيرتهم من تصرف كيسي الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان.