جدول مباريات ليفربول كاملًا في الدوري الإنجليزي

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات الموسم المقبل 2024/2025 كاملًا بالمواعيد المحتملة، الذي سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

ويستهل ليفربول مشواره بمواجهة إيبسويتش تاون الصاعد إلى الدوري الإنجليزي من جديد بعد غياب طويل وبالتالي، في الجولة الأولى خارج "أنفيلد".

بينما ستكون أول مواجهة قوية أمام ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة، التي من المحتمل أن تكون موعدها يوم 31 أغسطس.

في حين أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدور الأول ستكون في الجولة الثالثة عشر يوم 30 نوفمبر.