جدول مباريات ليفربول كاملًا في الدوري الإنجليزي
حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات الموسم المقبل 2024/2025 كاملًا بالمواعيد المحتملة، الذي سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.
ويستهل ليفربول مشواره بمواجهة إيبسويتش تاون الصاعد إلى الدوري الإنجليزي من جديد بعد غياب طويل وبالتالي، في الجولة الأولى خارج "أنفيلد".
بينما ستكون أول مواجهة قوية أمام ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة، التي من المحتمل أن تكون موعدها يوم 31 أغسطس.
في حين أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدور الأول ستكون في الجولة الثالثة عشر يوم 30 نوفمبر.
مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:
السبت 17، إيبسويتش تاون (خارج الأرض)
السبت 24، برينتفورد (أنفيلد)
السبت 31، مانشستر يونايتد (خارج الأرض)
سبتمبر
السبت 14، نوتنغهام فورست (أنفيلد)
السبت 21، بورنموث (أنفيلد)
السبت 28، وولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض).
أكتوبر
السبت 5، كريستال بالاس (خارج الأرض)
السبت 19، تشيلسي (أنفيلد)
السبت 26، آرسنال (خارج الأرض).