ظهرت معه في السيارة.. راشفورد يعود لخطيبته (فيديو)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سجل اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد ظهوره الرسمي الأول رفقة برشلونة الإسباني حين شارك بديلاً في مباراة ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويحاول المهاجم الإنجليزي، البالغ 27 عامًا، نسيان مشاكله في إنجلترا وتراجع مستواه في المواسم الأخيرة لانطلاقة جديدة، ولذلك استعاد أيضًا خطيبته السابقة لوسيا لوا التي تصغره بعام واحد.

وكانت خطوبة الثنائي قد فشلت في عام 2023 لكنهما ظلا على علاقة جيدة، وحين رحل لبرشلونة معارًا من مانشتسر يونايتد طلب منها مساعدته على التأقلم مع المدينة والبلد، وهو ما فعلته وظهرت خلال حفل إعلان توقيعه في ناديه الجديد.

وتأكدت عودة ماركوس راشفورد لخطيبته لوسيا لوا بعدما ظهرا مرة أخرى معًا في سيارة مهاجم برشلونة رانغ روفر سبورت، البالغة قيمتها حوالي ما بين 182 و232 ألف دولار.

وتوقف المهاجم لتوقيع القمصان والتذكارات لجماهير برشلونة وبرفقته صديقته لوسيا لوا.

وتعمل لوسيا لوا في مجال العلاقات العامة، وهو ما جعلها تساعده كثيرًا كلاعب كرة القدم، وتعرّف عليها منذ طفولته، ويعتقد مهاجم برشلونة الجديد أن أفضل فترات مسيرته عندما كانت صديقته بجانبه.

وتعرّض ماركوس راشفورد لانتقادات جماهير برشلونة بعد ظهوره الأول أمام ريال مايوركا، إذ لم يقدم مستوى جيدًا وفشل في المراوغة والتسجيل وصنع الفرص، رغم مواجهة فريق يلعب بـ 9 لاعبين.