أنشيلوتي قد يغير مركز تشواميني أمام جيرونا

قد يتجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتغيير مركزي الفرنسيين أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية ويغيب عنه البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي.

كما تعرَّض الدولي النمساوي ديفيد ألابا لإصابة في الدقيقة الـ40 من مواجهة لاس بالماس، أمس الأربعاء في الليغا، ولم يستطع إكمال المباراة.

وغادر المدافع الألماني أنطونيو روديغر مباراة لاس بالماس وهو يَعرُج بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وبات ناتشو المتاح الوحيد في خط دفاع ريال مدريد بعد إصابة روديغر وألابا وقبلهما ميليتاو.

وبحسب صحيفة "أس" فإنه من المتوقع أن يغيب ألابا عن ريال مدريد لمدة أسبوعين.