أنشيلوتي قد يغير مركز تشواميني أمام جيرونا
قد يتجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتغيير مركزي الفرنسيين أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي أمام جيرونا في الدوري الإسباني.
ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية ويغيب عنه البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي.
كما تعرَّض الدولي النمساوي ديفيد ألابا لإصابة في الدقيقة الـ40 من مواجهة لاس بالماس، أمس الأربعاء في الليغا، ولم يستطع إكمال المباراة.
وغادر المدافع الألماني أنطونيو روديغر مباراة لاس بالماس وهو يَعرُج بسبب إصابة في الركبة اليمنى.
وبات ناتشو المتاح الوحيد في خط دفاع ريال مدريد بعد إصابة روديغر وألابا وقبلهما ميليتاو.
وبحسب صحيفة "أس" فإنه من المتوقع أن يغيب ألابا عن ريال مدريد لمدة أسبوعين.
تغيير مكان تشواميني وميندي
وذكرت "أس" أن أنشيلوتي قد يضطر للاعتماد على تشواميني ومواطنه ميندي في قلب الدفاع أمام جيرونا، يوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب إستادي مونتيليفي.
ويجيد ميندي اللعب على الجانب الأيسر في حين يلعب تشواميني في الوسط، وبالتالي فإن إشراكهما في قلب الدفاع قد يكون مغامرة من أنشيلوتي أمام جيرونا، خاصة أن جيرونا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وبعد مواجهة جيرونا يسافر ريال مدريد لمواجهة نابولي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتغلب ريال مدريد 1/0 على يونيون برلين في حين تفوق نابولي 2/1 على مضيفه سبورتينغ براغا في الجولة الأولى.