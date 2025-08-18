بسبب ليفربول.. أسطورة نيوكاسل يشنّ هجوما حادا على ألكسندر إيزاك

أطلق الهداف التاريخي لنادي نيوكاسل والقائد السابق لمنتخب إنجلترا ألان شيرر تصريحات نارية ضد المهاجم الحالي للفريق، ألكسندر إيزاك بعد التطورات الأخيرة في العلاقة بين اللاعب السويدي وفريقه.

وتسارعت الأحداث بشأن الأزمة بين ألكسندر إيزاك ونيوكاسل بعد أن أصرّ النجم السويدي على الرحيل عن النادي نحو ليفربول لكنه تلقى قرارا صادما من إدارة نيوكاسل برفض تسريحه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يشارك إيزاك (25 عاما) في أية مباراة مع نيوكاسل في فترة التحضيرات الصيفية الجارية، وتغيب عن مباراة الجولة الافتتاحية من البريمرليغ أمام أستون فيلا يوم السبت الماضي والتي حسمها التعادل (0 ـ 0).

أخبار ذات علاقة بعد صدمة نيوكاسل.. ليفربول يتخذ قرارا حاسما تجاه إيزاك

وأبدى ألكسندر إيزاك عزمه على الرحيل عن نيوكاسل خلال الفترة الحالية، فرغم رسائل الطمأنة التي وجهها المدرب إيدي هاو حول بقاء المهاجم مع الفريق، إلا أن إيزاك تمسك بموقفه.

وشن آلان شيرر الهداف التاريخي لنيوكاسل والدوري الإنجليزي الممتاز هجوما حادا على إيزاك قائلا: "لقد خيب كل الآمال، فقد ثقة النادي والمشجعين الذين ساندوه طويلا وكانوا من بين العوامل المساهمة في وصوله لما هو عليه الآن".

أخبار ذات علاقة تحسبا لرحيل إيزاك إلى ليفربول.. نيوكاسل ينقضّ على نجم الدوري الألماني

وأضاف أسطورة نيوكاسل السابق آلان شيرر: "إيزاك يتعامل مع الأمر بطريقة خاطئة تمامًا". يبذل اللاعبون جهودًا كبيرة من أجل النادي، ومن أجل آلاف المشجعين الذين يسافرون إلى النادي، لكنهم يرون لاعبًا آخر يرفض اللعب رغم عقده الممتد لثلاث سنوات وراتبه الأسبوعي الذي يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني"

من جهته، قال أسطورة مانشستر يونايتد واين روني تعليقا على أزمة إيزاك ونيوكاسل: "رفضه استئناف لتدريبات سيجعل عودته صعبة للغاية، هناك مشكلة ثقة، إنه يتعامل مع الأمر بطريقة خاطئة، ربما يتلقى نصيحة سيئة".

وتابع روني: "بالنسبة للفريق الذي يحاول التعاقد معه، هو فرصة جيدة، لكن عليك أن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة".

وخاض ألكسندر إيزاك 34 مباراة وأحرز 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.