ما حقيقة وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض؟

وقضى رونالدو البالغ عمره 37 عاما عدة أيام في دبي لقضاء إجازة قصيرة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن وجوده في دبي تمهيد لسفره إلى الرياض.

ونشر الصحفي سانتي أونا المختص بأخبار الانتقالات صورة زعم فيها أن رونالدو وصل إلى الرياض، ثم قام بحذفها بعدما تبين أن الصورة قديمة.

ولا يرتبط رونالدو بأي عقد حاليا مع أي ناد منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريد دون الرجوع لأي طرف آخر..

وكان هناك اهتمام ملموس من النصر الذي قدم عرضا ضخما بقيمة 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليصبح الأغلى أجرا في تاريخ اللعبة.

وحتى لو نفى كريستيانو رونالدو اهتمام النصر خلال المونديال، فيبدو أن الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات من المرجح جدًا أن يكون أقرب للتوقيع مع النادي الذي يقوده المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا.

وأشار الموقع ذاته إلى أن إدارة النصر تريد حسم التعاقد مع رونالدو سريعا قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل، خاصة وأنه غير مرتبط بأي فريق حاليا.

واستعاد النصر صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة غارسيا. ويشمل عقد رونالدو موسمين ونصف الموسم، بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم بين الراتب واتفاقيات الإعلانات.

وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول رونالدو عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية على أمل تنظيم كأس العالم 2030.

ويأتي التعاقد مع قائد البرتغال ضمن مشروع سعودي طموح ينطوي على الانغماس الكامل في عالم الرياضة بمسابقات جذابة كما يفعلون بالفعل في كرة القدم مع كأس السوبر الإسباني والفورمولا 1 والغولف وسباقات الخيل على أعلى مستوى، مع تتويج ذلك كله باستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.