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رياضة

موعد مباراة كولومبيا وأوروغواي في نصف نهائي كوبا أمريكا

موعد مباراة كولومبيا وأوروغواي في نصف نهائي كوبا أمريكا
منتخب أوروغوايالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 3:31 ص

أسدل الستار على منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ دور الثمانية بفوز صعب لمنتخب الأرجنتين حامل اللقب على حساب الإكوادور بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

وواصل منتخب كندا مغامرته بإقصاء فنزويلا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 خلال المواجهة.

وحقق منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بنما بنتيجة 5-0 بينما فاز منتخب أوروغواي على البرازيل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما فرض التعادل دون أهداف كلمته على هذه المواجهة.

وشهدت منافسات دور الثمانية تسجيل 9 أهداف من بينها 5 في مباراة واحدة بينما انتهت 3 مواجهات بركلات الترجيح.
ويلتقي في نصف النهائي منتخب الأرجنتين منافسه كندا في مواجهة مكررة للمرة الثانية في النسخة الحالية بعدما تقابل المنتخبان في لقاء الافتتاح.

ويلعب منتخب كولومبيا ضد أوروغواي ضمن منافسات نصف النهائي أيضًا.

وتقام مواجهة كولومبيا وأوروغواي في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس المقبل على ملعب "بنك أوف أمريكا". 

كوبا أمريكامنتخب كولومبياالأوروغواي

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