ريال مدريد يتراجع عن إقالة مدرب وجه رسالة امتنان إلى برشلونة

إدارة ريال مدريد قررت إقالة دياز بعد اكتشاف رسالته إلى برشلونة، حيث عمل في أدوار تدريب مختلفة للشباب بين عامي 2015 و2019.

وأعرب دياز في الرسالة عن مودته وامتنانه تجاه النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد دعم دياز خلال فترة صعبة، حيث كانت والدته تعاني من مرض السرطان.

ونشرت صحيفة (relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تراجع إدارة الريال عن إقالة دياز جاء للضجة الإعلامية التي أحدثتها المعلومات التي حذرت من تداعيات هذه الإقالة، حيث قام النادي الأبيض بتصحيح الأمر وأبلغه في اجتماع عقد صباح اليوم الإثنين في الفالديبيباس، أنه سيستمر في منصبه كمساعد مدرب جوفينيل سي كالمعتاد، كما علمت ريليفو.

ورغم أن ريال مدريد أخطر أدريا دياز بإنهاء علاقته وسيتقاضى راتبه بالكامل عن الأشهر المتبقية من عقده (وقع حتى يونيو من العام المقبل)، إلا أن قرار فصله لم يتم بشكل رسمي بالكامل.