قرر إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي عقد اجتماع "حاسم" مع مسؤولي كرة القدم بالنادي، لحسم مستقبله ومستقبل الفريق، بعد الخسارة الكبيرة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر لقب الدوري لصالح الهلال، كما تلقى الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الهلال، وخسر أيضًا كأس السوبر المحلي في آخر نسختين.

وكشفت تقارير إعلامية أن إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، تحرك وقرر عقد اجتماع "حاسم" مساء اليوم الثلاثاء، لحسم مستقبل الفريق.

وسيجتمع المهيدب مع كل من غويدو فينغا الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، والإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنادي، ورائد إسماعيل عضو مجلس إدارة النادي.

وسيطالب إبراهيم المهيدب بإعطائه الصلاحيات كافة لإعادة هيكلة الفريق ووضع حد للنتائج السلبية، في ظل المستوى المتدهور وعدم حصد الفريق لأي بطولة.

وفي حال رفض إعطاء إبراهيم المهيدب الصلاحيات كافة، أشارت تلك التقارير إلى أنه ربما يصدر قرار تاريخي من رئيس النصر، دون الكشف عن محتوى هذا القرار.

خسر النصر بطولة جديدة أمام غريمه الهلال بعد أن حقق الزعيم الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على العالمي، يوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، عقب أن تقدمت كتيبة كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول بأقدام البرتغالي، ولكن رجال لويس كاسترو كان لهم رأي آخر في الشوط الثاني.

ولم تهدأ الأجواء مطلقًا داخل أروقة النصر منذ تلك اللحظة، حيث خرجت أنباء عديدة تتحدث عن رحيل الكثير من العناصر، سواء من اللاعبين أو الإداريين أو المدرب.

واستقر النصر على إقالة كاسترو، وبدأ بالفعل في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.