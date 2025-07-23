بقيا في منطقة مظلمة ومنعزلة.. فينيسيوس جونيور يظهر مع صديقته علنا

أثار فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، جدلا واسعا خلال احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين بحفل ضخم أقيم في موقع "سيتيو لاخيدو" بمنطقة فارجم بيكينا، في المنطقة الغربية من ريو دي جانيرو، واستمرت الاحتفالات على مدار يومين، بحضور أكثر من 500 مدعو.

وكان الأمر الأكثر جدلا هو ظهوره مع المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا، والتي انفصلت مؤخرا عن المغني زي فيليبي.

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ووفقا لما ذكره موقع "correio24horas" فإن فيرجينيا فونسيكا كانت حاضرة في حفل عيد ميلاد "فيني"، حيث شوهدت في أجواء رومانسية مع النجم البرازيلي في منطقة منعزلة ومظلمة.

وأوضح التقرير أن فيرجينيا وصلت إلى الحفل وسرعان ما انضمت إلى فينيسيوس جونيور، حيث شوهدا معًا في منطقة مظلمة وخاصة بالقرب من المسبح، وقد تم حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال المناسبة، حفاظًا على الخصوصية.

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وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بدأ رواد الإنترنت يطرحون فرضيات حول احتمال وجود علاقة عاطفية بين فينيسيوس وفيرجينيا، خاصة وأن الثنائي كان قد تبادل سابقًا العديد من التفاعلات عبر منصة "إنستغرام"، مثل المتابعة المتبادلة والإعجابات على الصور.

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وكتب أحد المعجبين على منصة "إكس": "يا له من هدف رائع!". وعلّق آخر متسائلًا: "ألم يكن على علاقة مع الممثلة التي لعبت دور ماريا دي فاطيما؟"، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول علاقة محتملة بين فينيسيوس والممثلة بيلا كامبوس. وأضافت متابعة أخرى: "لماذا أنتم متفاجئون؟ هما تبادلا المتابعة منذ فترة".

وفيرجينيا فونسيكا مؤثرة اجتماعية، ويوتيوبر، ورائدة أعمال برازيلية، تشتهر بمحتواها المتعلق بأسلوب الحياة، والمنشورات التي تتمحور حول العائلة، وذوقها الرفيع في الموضة.

ويتابعها على منصة إنستغرام أكثر من 52.7 مليون شخص، و38.9 مليون على تيك توك، و11.8 مليون مشترك على يوتيوب؛ ما يجعلها إحدى أكثر المؤثرات متابعة في البرازيل عبر مختلف المنصات.