موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي سيغيب عن برشلونة أكثر مما كان متوقعا
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مدة غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بعد خضوعه لفحوصات جديدة عقب تعرضه للإصابة، أمس السبت، أمام جيرونا في الليغا.
وبحسب الصحيفة، فقد أكدت الفحوص الأولى أن ديمبلي أصيب بتمزق في العضلة المستقيمة في ساقه اليسرى، وسيغيب بين 5 إلى 6 أسابيع؛ ما يعني غيابه أمام مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن إصابة ديمبلي العضلية ليست خطيرة، لكن بما أنه لاعب مميز من برشلونة الموسم الحالي فإن النادي لا يريد المخاطرة بفترات التعافي لتجنب أي نوع من الانتكاس.
وعلى الرغم من أنه من الصحيح أن مواجهة مانشستر يونايتد ستكون اختبارًا صعبًا لبرشلونة، إلا أن الموسم طويل وسيضطر ديمبلي إلى الراحة في الأسابيع المقبلة للشفاء من إصابته.
وكالعادة في مثل هذا النوع من الإصابات، فإن تطور ديمبلي وأحاسيسه ستمثل عودته إلى أرض الملعب.
وفي انتظار تأكيد المدى النهائي لإصابة ديمبلي سيغيب الجناح الفرنسي عن المباريات الخمس المقبلة في الليغا (أمام ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال وقادش وألميريا) ومباراة الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.
وقد تتأخر عودة ديمبلي حتى مواجهة أتلتيك بلباو، وبعد ذلك تأتي مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في كامب نو والهدف هو أن يكون ديمبلي جاهزًا لمواجهة الميرنغي.
ولن يتمكن ديمبلي من لعب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أيضًا، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 8-9 فبراير ومباريات الإياب بين 1 و2 مارس.