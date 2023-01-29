موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي سيغيب عن برشلونة أكثر مما كان متوقعا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مدة غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بعد خضوعه لفحوصات جديدة عقب تعرضه للإصابة، أمس السبت، أمام جيرونا في الليغا.

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت الفحوص الأولى أن ديمبلي أصيب بتمزق في العضلة المستقيمة في ساقه اليسرى، وسيغيب بين 5 إلى 6 أسابيع؛ ما يعني غيابه أمام مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن إصابة ديمبلي العضلية ليست خطيرة، لكن بما أنه لاعب مميز من برشلونة الموسم الحالي فإن النادي لا يريد المخاطرة بفترات التعافي لتجنب أي نوع من الانتكاس.