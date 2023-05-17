بيرس مورغان: آرسنال كان سيفوز بالدوري لو تعاقد مع رونالدو
يعتقد الإعلامي البريطاني بيرس مورغان أن آرسنال كان سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لو وقع مع كريستيانو رونالدو حينما غادر الأخير مانشستر يونايتد الشتاء الماضي.
وكان المهاجم الدولي البرتغالي متاحًا في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر قبل أن ينضم إلى النصر السعودي.
وسجل رونالدو 14 هدفاً في 13 مباراة مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث زعم بيرس وهو صديق مقرب لرونالدو أن البرتغالي كان سيحرز هذه الأهداف ليقود آرسنال للفوز باللقب.
ورد بيرس، على أحد المشجعين الذي تساءل مازحا لماذا لم يذكر اسم رونالدو في قائمة أمنياته في الانتقالات الصيفية في آرسنال: "اسخر من كل ما تريد، لكن لو وقعنا على رونالدو عندما غادر يونايتد، حتى نهاية الموسم - كما كان حريصًا على ذلك - لكنا فزنا بالدوري".
وتابع: "إنه يعرف كيف يفوز بالألقاب الكبرى، وكيف يسجل الأهداف عندما يكون الأمر مهمًا حقًا".
ومن المعروف أن بيرس مورغان مشجع لنادي آرسنال، وهو صديق مقرب من رونالدو حيث أجرى معه المقابلة التي كانت سببا في رحيله عن مانشستر يونايتد قبيل كأس العالم قطر 2022.
ويحتاج مانشستر سيتي لـ3 نقاط فقط من 3 مباريات لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا وهو ما اعتبره بيب غوارديولا إنجازا مهما لمنافسه.
ويتطلع بيرس مورغان لانضمام خمسة لاعبين لفريقه من أجل الحصول على الدعم اللازم الموسم المقبل.
وتضم القائمة مويسيس كايسيدو وكاورو ميتوما، اللذين تألقا في فوز برايتون 3-0 على آرسنال يوم الأحد الماضي.
بيرس أيضًا معجب بثنائي نابولي كيم مين جاي وفيكتور أوسيمين، الذي ارتبط بانتقال بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر يونايتد.
ديكلان رايس هو اسم آخر على القائمة، حيث قيل إن آرسنال مستعد لتقديم عرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لقائد وست هام.
ويعتقد أن يونايتد ومانشستر سيتي يتنافسان للتعاقد مع رايس حسب ذا صن.