بيرس مورغان: آرسنال كان سيفوز بالدوري لو تعاقد مع رونالدو

وسجل رونالدو 14 هدفاً في 13 مباراة مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث زعم بيرس وهو صديق مقرب لرونالدو أن البرتغالي كان سيحرز هذه الأهداف ليقود آرسنال للفوز باللقب.

ورد بيرس، على أحد المشجعين الذي تساءل مازحا لماذا لم يذكر اسم رونالدو في قائمة أمنياته في الانتقالات الصيفية في آرسنال: "اسخر من كل ما تريد، لكن لو وقعنا على رونالدو عندما غادر يونايتد، حتى نهاية الموسم - كما كان حريصًا على ذلك - لكنا فزنا بالدوري".

وتابع: "إنه يعرف كيف يفوز بالألقاب الكبرى، وكيف يسجل الأهداف عندما يكون الأمر مهمًا حقًا".

ومن المعروف أن بيرس مورغان مشجع لنادي آرسنال، وهو صديق مقرب من رونالدو حيث أجرى معه المقابلة التي كانت سببا في رحيله عن مانشستر يونايتد قبيل كأس العالم قطر 2022.

ويحتاج مانشستر سيتي لـ3 نقاط فقط من 3 مباريات لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا وهو ما اعتبره بيب غوارديولا إنجازا مهما لمنافسه.