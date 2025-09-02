أخبار غير صحيحة.. شوبير يحرج إدارة الأهلي بسبب "فلوس ريبيرو"

أحرج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بشأن حقيقة الشرط الجزائي في عقد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل مؤخرًا عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريبيرو وتوجيه الشكر له بعد سلسلة من النتائج المخيبة، كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وترددت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بأن إدارة الأهلي لن تدفع الشرط الجزائي، استنادًا إلى وجود بند يتيح فسخ العقد في أول 3 أشهر دون مستحقات للمدرب، وهو ما نفاه شوبير بشكل قاطع.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "سبق أن أكدت أن مسألة الشرط الجزائي لريبيرو لم تكن واضحة، وفكرة أنه لا يوجد شرط جزائي في الأشهر الثلاثة الأولى غير صحيحة، وهذه أخبار يتم ترويجها لأهداف معينة".

وأضاف: "الأخبار المغلوطة تؤدي إلى نتائج سلبية، لذلك أفضل دائمًا الشفافية. المحامون هم من يتولون هذه الملفات حاليًا، وهناك مفاوضات لتقليص قيمة الشرط الجزائي، مثل تخفيض المدة من ثلاثة أشهر إلى شهر ونصف، وهذا احتمال وارد".

واختتم: "الحديث عن أن آخر يوم كان حاسمًا في إنهاء العقد أو أن الأهلي مجبر على الدفع في يوم معين، غير صحيح تمامًا ولا يليق باسم النادي ولا بالإجراءات الرسمية".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، في أول اختبار للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس، الذي يسعى لإعادة الفريق سريعًا إلى سكة الانتصارات.