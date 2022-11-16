كريستيانو رونالدو يثير مخاوف البرتغال قبل كأس العالم بغيابه عن التدريب بسبب المرض
أثار كريستيانو رونالدو مخاوف منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن التدريب يوم الأربعاء بسبب المرض.
ويستعد النجم البالغ عمره 37 عاما حاليا مع المنتخب البرتغالي في لشبونة، لكنه غاب عن الحصة التدريبية الليلة لأنه يعاني حاليًا من مشكلة في المعدة.
وستلعب البرتغال مع نيجيريا يوم الخميس في المباراة الودية الأخيرة قبل البطولة، لكن من غير المؤكد مشاركته في المباراة بسبب المرض.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المنتخب البرتغالي سيبدأ مشواره في مونديال قطر في المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل ضد غانا، قبل أن يواجه أوروغواي وكوريا الجنوبية.
وفي هذه الأثناء، فتح نجم هوليوود ويل فيريل الباب لكريستيانو رونالدو للالتقاء مع غاريث بيل في لوس أنجلوس الأمريكي.
وتسبب النجم البرتغالي في إحداث صدمة كبيرة في مانشستر يونايتد بعد مقابلته الصحفية المثيرة للجدل مع الصحفي بيرس مورغان، حيث انتقد مانشستر يونايتد بسبب "خيانته" له بالإضافة إلى لومه على كل شيء يحدث بشكل خاطئ في النادي.
وكشف المهاجم أنه لا يحترم المدرب إريك تين هاغ، وانتقد عدم تقدم النادي منذ رحيل السير أليكس فيرغسون في 2013 آخر مرة فاز فيها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المرجح رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد عقب المونديال. ويصر فيريل، الذي يمتلك جزئيًا نادي لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، على أنه لن يكون لديه مشاكل في جلب رونالدو إلى أمريكا.
ومع ذلك، يقول إن المهاجم البرتغالي قد يضطر إلى قبول انخفاض كبير في راتبه الحالي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وقال فيريل لمحطة "talkSPORT": "تعال دائمًا إلى لوس أنجلوس! على الرحب والسعة. لا يمكننا أن ندفع لك هذا المبلغ، ولكن هناك ملاعب غولف وشواطئ رائعة حقًا. فلتجربها فقط!"".
وأبدى النجم ديفيد بيكهام المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي اهتمامه بضم رونالدو، حيث تحدث إلى ممثلي رونالدو بالفعل.