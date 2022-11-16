كريستيانو رونالدو يثير مخاوف البرتغال قبل كأس العالم بغيابه عن التدريب بسبب المرض

أثار كريستيانو رونالدو مخاوف منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن التدريب يوم الأربعاء بسبب المرض.

ويستعد النجم البالغ عمره 37 عاما حاليا مع المنتخب البرتغالي في لشبونة، لكنه غاب عن الحصة التدريبية الليلة لأنه يعاني حاليًا من مشكلة في المعدة.