بعد كريستيانو رونالدو.. ليفاندوفسكي يهاجم "الكرة الذهبية" بشدة

كتب: نور الدين ميفراني

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، طريقة اختيار الفائز بالكرة الذهبية، ليضيف صوته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الذي هاجم الجائزة، أخيرًا.

وكان النجم البرتغالي قد وصف الجائزة بكونها وهمية، ولا تُمنح لمن يستحقها، وكان أيضًا هاجمها السنة الماضية حين لم تُمنح للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رغم تألقه الكبير.

وهاجم روبرت ليفاندوفسكي الجائزة، وقال في حوار مع قناة "بي بي سي" حول حظوظ زملائه في برشلونة المرشحين هذه السنة: "نعم، بالنظر إلى أدائنا طوال الموسم، وبالنظر إلى الأداء الكروي الذي قدمناه. لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب".

ثم اتخذ موقفًا أكثر انتقادًا للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، مقارنًا إياها بمنافستها جائزة الأفضل في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مهاجم برشلونة: "لا أعرف أيهما أهم: جائزة الأفضل من الفيفا، التي لا بد أن أقول إنها أكثر عدالة، أم جائزة الكرة الذهبية، التي هي أكثر تجارية، كما تعلمون".

وحول قصته مع الكرة الذهبية وإن كان يستحق الفوز بها سابقًا، قال: "أيهما"، مبتسمًا، وأضاف: "لا أحد يفهم هذا الوضع. إنه جزء من كرة القدم، وشيء ما.. السياسة".

وكان روبرت ليفاندوفسكي يستحق بشكل كبير الفوز بالكرة الذهبية سنة 2020 بعدما قاد بايرن ميونخ لثلاثية تاريخية تحوّلت لسداسية، لكن فرانس فوتبول حجبت الجائزة بسبب وباء كورونا .

وكان أيضًا قريبًا من التتويج بالجائزة سنة 2021، لكنه حل ثانيًا خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.