أول تعليق رسمي من الاتحاد الليبي بشأن أزمة مباراة الأهلي طرابلس والهلال (فيديو)

أطلق فوزي جعودة، نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أول تعليق رسمي بشأن أحداث مباراة الأهلي طرابلس ضد الهلال في الجولة الخامسة والأخيرة لمرحلة سداسي التتويج بالدوري المحلي المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكان مقرراً إقامة المباراة مساء اليوم الأحد، ولكن نادي الهلال رفض خوض اللقاء بسبب عدم تطبيق تقنية الفيديو.

أخبار ذات علاقة غياب تقنية الفيديو يفجر أزمة في مواجهة الأهلي طرابلس والهلال الحاسمة

وقال جعودة لحساب الاتحاد الليبي عبر منصة فيسبوك: "نأسف على ما حدث ونحمل المسؤولية كاملة للشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو وتجهيزها في ملاعب المباريات، وعدم وجود التقنية في هذه الجولة أمر غير مقبول".

وأضاف: "من حق كل فريق أن يعترض على عدم خوض المباراة دون تطبيق تقنية الفيديو، خاصة أنها مواجهة حاسمة ورغم وجود طاقم تحكيم على مستوى عالٍ".

أخبار ذات علاقة موعد "النهائي" الحاسم بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لتحديد بطل الدوري الليبي

وتابع: "سنحسم مصير هذه المباراة خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد التشاور مع مسؤولي الناديين".

تصريح نائب رئيس الاتحاد الليبي السيد فوزي جعودة بعد عدم إجراء مباراة الهلال و الاهلي طرابلس #الاتحاد_الليبي_لكرة_القدم #lff #الاسبوع_الخامس_سداسي_التتويج Posted by ‎الإتحاد الليبي لكرة القدم - Lff‎ on Sunday, August 10, 2025

وأصدر نادي الأهلي طرابلس بياناً جديداً أعلن خلاله مبادرة لتحمل مصاريف البث الفضائي وتطبيق تقنية الفيديو ورسوم الملعب والإقامة كي تقام المباراة مساء الأحد.

وقال بيان الأهلي طرابلس: "إن ما يحدث ليس مجرد سوء تنظيم أو فشل، وربما تآمر مدمّر للتنافس الشريف والروح الرياضية، إنما هو -قبل كل ذلك- إساءة فجة ومتعمدة وخطيرة لسمعة بلادنا في الخارج، لا سيّما مع تكرار مثل هذه الهفوات التنظيمية المخزية، سواء المتعمد منها أو غير المتعمد".

أخبار ذات علاقة صدام ناري بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لحسم لقب الدوري الليبي

وأتم البيان: "نجدد التأكيد لاستمرار وجودنا في الملعب، ولن نبرحه حتى إقامة المباراة. وندعو الفريق المنافس إلى قبول مبادرتنا هذه لحل الإشكالية على نفقة نادي الأهلي وسد باب الذرائع، أو إعلان المنافس انسحابه رسميا من المباراة، ليقوم بعدها اتحاد الكرة بتطبيق القوانين المتعارف عليها في هذه الحالة فورا. ونحمّله المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن أي تسويف أو مماطلة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة".

ورد نادي الهلال ببيان جديد: "في ظل ما يحدث حالياً، نعلن التضامن مع النادي الأهلي طرابلس في المبادرة التي قام بها، ونعلن الموافقة على تحمل المصاريف اللازمة لحل المشكلة رفقة المنافس".

وأضاف الهلال في بيانه: "نود أن نتقدم بالشكر لنادي الأهلي طرابلس على المبادرة وهذا دليل واضح على الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف، نحن أخوة والعلاقات الطيبة هي التي تدوم طويلاً".

وطالب نادي الهلال بسرعة اتخاذ القرار من المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة بشأن موعد إقامة المباراة.