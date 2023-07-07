الاتحاد الإماراتي يقدم عرضا للمدرب البرتغالي باولو بينتو

ويبلغ باولو بينتو 54 عامًا ورحل عن كوريا الجنوبية بعد كأس العالم 2022 في قطر. وسبق أن تولى بينتو تدريب سبورتينغ لشبونة بين 2005 و2009، والبرتغال بين 2010 و2014، وكروزيرو في 2016.

كما عمل بينتو مدربا لأولمبياكوس بين 2016 و2017، وشونجكينج ليفان الصيني بين 2017 و2018 وأخيرا كوريا الجنوبية بين 2018 و2022.

وفاز بينتو مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في كل من كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.

ويشارك منتخب الإمارات في كأس آسيا 2024 في المجموعة الثالثة التي تضم هونغ كونغ وفلسطين وإيران.

ويسعى منتخب الإمارات التأهل لكأس العالم 2026 علما أن الأبيض سبق أن شارك مرة وحيدة في كأس العالم وكان ذلك في نسخة 1990 في إيطاليا