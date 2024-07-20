تصدر اسم محمد عدلان، لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، الأوساط الرياضية المصرية بعد أيام من إعلان انضمامه إلى النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي تعاقده مع محمد عدلان صاحب الـ 18 عامًا لتدعيم فريق كرة اليد، كما أكد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب.

ولكن اللاعب قام بتصوير مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعلن خلاله رغبته في اللعب للزمالك.

وقال عدلان في الفيديو الذي قام بتصويره: "رغبتي الأولى والأخيرة اللعب بنادي الزمالك، وأتشرف بذلك وهو حلم بالنسبة لي".

وتفاعل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مع القضية، ونشر فيديو اللاعب معلنًا دعمه للانضمام إلى الفريق الأبيض.

ولم يخرج أي تعليق رسمي من جانب إدارة الأهلي بشأن هذه الصفقة بخلاف الإعلان عن التعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إنه من المفترض أن يوقع اللاعب في مقر القلعة الحمراء بعد غدٍ الاثنين بعد الحصول على موافقة إدارة نادي طلائع الجيش.

وتقدم الزمالك بعرض لضم اللاعب، ولكن الأهلي نجح في حسم الصفقة بعد الحصول على موافقة إدارة الطلائع على بيع اللاعب.