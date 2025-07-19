كيف رد الجزائريون على تجاهل صلاح لرياض محرز في اختيارات الأفضل؟

أعربت الجماهير الجزائرية عن غضبها الشديد من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خاصة بعدما تجاهل اللاعب ذكر اسم رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، في اختياراته الخاصة لأفضل لاعب أفريقي من وجهة نظره.

ونشرت صفحة الكرة الذهبية عبر منصة "إكس" جزءًا حديثاً من حوار مهاجم ليفربول الذي أجراه في وقت سابق مع مجلة France Football، وتضمّنَ إجابات صريحة لأسئلة واضحة وسريعة.

وحول هوية اللاعب الأفضل تاريخيًا في القارة السمراء، أجاب صلاح: "أنا"، قبل أن ينفجر ضاحكًا".

وأضاف صلاح الذي خسر نهائيين لكأس الأمم الأفريقية: "هناك العديد من اللاعبين، أريد أن أقول جورج ويا أيضًا، ديدييه دروغبا، وإيتو".

وكان محرز قد قدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سبق أن قاد فريق ليستر سيتي للقب الدوري الممتاز، كما حصد الثلاثية مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة أمم أفريقيا مع الجزائر التي لم ينجح صلاح في الفوز بها حتى الآن مع منتخب مصر.

بينما قدم صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

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وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة آرسنال.

وبات النجم المصري ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى في العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تييري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

وأبدت الجماهير الجزائرية دهشتها من تجاهل صلاح لاسم محرز، وقال أحد المتابعين: "عليه أولا حصد بطولة أمم أفريقيا ثم يتحدث عن الأفضل".

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فيما قال آخر: "أكيد رياض محرز أحسن لاعب مر على أفريقيا بعد جورج وياه، نقطة ومن أول سطر".

وشد آخر على أن "صلاح ينقصه العديد من المهارات في الملعب على عكس رياض محرز الذي حصد بطولة الدوري الإنجليزي سابقا مع ليستر سيتي في وجود فاردي من أمام عمالقة البريميرليغ".

وأشار آخر: "رياض محرز الأفضل دون منافس".