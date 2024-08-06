النصر يتلقى ضربة قوية قبل نصف نهائي السوبر السعودي

تعرض نادي النصر، لصدمة قوية، قبيل أول مباراة له في الموسم الجديد، والتي ستكون أمام التعاون في كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد التعاون يوم 14 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن سامي النجعي نجم النصر من المرجح أن يغيب عن لقاء التعاون بعد إصابته في الركبة خلال لقاء غرناطة؛ وهو ما حرمه من استكمال المباراة.

وخضع النجعي لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الفحوصات الطبية التي أجراها سامي النجعي عن إصابته بكدمة في الركبة، يحتاج معها إلى برنامج علاجي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام.

وأوضحت: "بعد غيابه لهذه الفترة، تضاءلت فرصة ظهور النجعي في كأس السوبر السعودية، التي تفتتح انطلاق الموسم الرياضي الجديد".

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ويستعد النصر لخوض منافسات الموسم الجديد، بمعسكر كبير في إسبانيا، تتخلله عدة مباريات ودية.

وخاض النصر عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل بدأها بالتعادل مع لوليتانو دي سي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم فاز على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة 1-0.

وتعادل النصر مع فارنسي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم خسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 0-1، وتلقى هزيمة كبيرة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4، ثم خسر أمام غرناطة بهدف نظيف

ويستعد نادي النصر، لمواجهة ألميريا الإسباني، الخميس المقبل في التجريبية الأخيرة قبل العودة إلى أبها قبل خوض كأس السوبر السعودي.