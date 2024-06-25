كلاسيكو مصغر في يورو 2024

ما هي إلا أسابيع قليلة وتستمتع جماهير برشلونة وريال مدريد بكلاسيكو جديد فيما بينهما عندما يحين وقت المباريات الودية الخاصة بالموسم المقبل.

ولكن قبل تلك المواجهة التي تقام في الولايات المتحدة هناك كلاسيكو مصغر أخرى سيقام خلال ساعات قليلة.

ذلك الكلاسيكو ستقع أحداثه في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 وبالتحديد في مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات.