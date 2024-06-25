كلاسيكو مصغر في يورو 2024
ما هي إلا أسابيع قليلة وتستمتع جماهير برشلونة وريال مدريد بكلاسيكو جديد فيما بينهما عندما يحين وقت المباريات الودية الخاصة بالموسم المقبل.
ولكن قبل تلك المواجهة التي تقام في الولايات المتحدة هناك كلاسيكو مصغر أخرى سيقام خلال ساعات قليلة.
ذلك الكلاسيكو ستقع أحداثه في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 وبالتحديد في مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات.
مباراة تحصيل حاصل
في المجموعة الرابعة يتفوق المنتخب الهولندي في الصدارة بأربع نقاط ويليه نظيره الفرنسي بالرصيد نفسه، وخلفهما النمسا بثلاث نقاط بينما تأتي بولندا دون أي نقطة.
روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه لم ينجحا في جمع النقاط لتكون مواجهتهم الأخيرة في المجموعة ضد فرنسا بوصفها تحصيل حاصل بالنسبة لهم، فمهما فعلوا لن يلحقوا أبدًا حتى بالمركز الثالث.
في الوقت ذاته لن يعد المنتخب الفرنسي تلك المباراة كتحصيل حاصل، كونه لا يزال يصارع على صدارة الترتيب بعدما ضمن صعوده عقب فشل كرواتيا في الفوز على إيطاليا في الأمس.
كلاسيكو مصغر
قبل أيام أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن صفقة ضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان وبشكل مجاني عقب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الباريسي، ليزيد عدد لاعبيه المشاركين في كأس الأمم الأوروبية واحد.
وفي الوقت ذاته كان روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة يستعد لخوض منافسات بطولة اليورو الأخيرة في مسيرته على الأرجح مع المنتخب البولندي، ولكنه لم يكن يعلم أنه عندما سيلعب ضد مبابي سيكون قد أعلن ريال مدريد عن ضمه فعلًا.
تلك المواجهة على الرغم من أنها محسومة جماعيًا للمنتخب الفرنسي بيد أنها ستشهد صراعًا من نوع خاص بين مبابي وليفاندوفسكي.
ليفاندوفسكي لن يدافع عن ألوان بولندا في تلك المباراة فقط، بل سيسعى لإرسال رسالة لأحد منافسيه المحتملين على لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم المقبل، عقب أن خسر ذلك السباق في الموسم المنصرم.
ليست المواجهة الأولى
لن تكون تلك هي المباراة الأولى بين ليفاندوفسكي ومبابي في خلال أسابيع قليلة، ولكن أكثر دقة ستكون تلك هي المواجهة الثالثة بينهما.
قبل أسابيع ليست ببعيدة خاض ليفاندوفسكي مواجهتين ضد مبابي، كان التفوق الأكبر فيهما للفرنسي، وكان ذلك عندما صعد باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.
على الرغم من ذلك أظهر ليفاندوفسكي ورفاقه قوة كبيرة أمام باريس سان جيرمان، إذ اختفى مبابي في المباراة الأولى التي فاز فيها النادي الكتالوني في باريس.
ولم يظهر الفرنسي بشكل جيد إلا بعد طرد رونالد أراوخو من برشلونة في مواجهة الإياب، إذ سجل ركلة جزاء وأضاف هدفًا في اللحظات الأخيرة من المباراة.
تصريحات ليفاندوفسكي
قبل تلك المواجهة وجه ليفاندوفسكي تصريحات صحفية نحو مبابي، تحدث فيها عن مدى صعوبة اللعب بقناع على الوجه.
البولندي تحدث عن الفترة التي فعل فيها ذلك، وشرح كم أن ذلك الأمر كان يضايقه ويؤثر على مستواه في الملعب.
يأتي هذا في الوقت الذي لو خاض فيه مبابي مواجهة بولندا سيرتدي قناعًا هو الآخر بسبب كسر الأنف الذي يعاني منه.
الخلاصة
في نهاية المطاف، الجماهير على موعد مع كلاسيكو مصغر في كأس الأمم الأوروبية، بين مهاجمي ريال مدريد وبرشلونة.
قد يكون موقف فرنسا وبولندا في ترتيب المجموعة محسومًا، ولكن ذلك الصراع قد يجعل المباراة ممتعة.
في الختام قد يلتقي مبابي وليفاندوفسكي لو استمر الأخير مع برشلونة عدة مرات خلال الموسم ما بين الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك، وحتى دوري أبطال أوروبا، أو قد لا يلتقيان أبدًا لأي سبب، فاستمتعوا بتلك المواجهة.