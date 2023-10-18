تقرير: تونالي يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عام في قضية المراهنات

كشف الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن ساندرو تونالي، نجم نيوكاسل الحالي وميلان السابق، ستصدر بحقه عقوبة الإيقاف لمدة عام، لتورطه في قضية المراهنات، التي تفجرت مؤخرًا في الدوري الإيطالي.

وكان الصحفي فابريزيو كورونا فجر مفاجأة بتورط كلّ من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.