تقرير: تونالي يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عام في قضية المراهنات
كشف الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن ساندرو تونالي، نجم نيوكاسل الحالي وميلان السابق، ستصدر بحقه عقوبة الإيقاف لمدة عام، لتورطه في قضية المراهنات، التي تفجرت مؤخرًا في الدوري الإيطالي.
وكان الصحفي فابريزيو كورونا فجر مفاجأة بتورط كلّ من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.
وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.
وحسب الصحيفة فإن لاعب ميلان السابق يتجه إلى تصحيح مساره والتواصل مع معالج محترف ليبتعد عن هذا الطريق نهائيًّا.
من جانبه، قال دي مارزيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن تونالي ستصدر بحقه عقوبة إيقاف لمدة عام، حيث اعترف للمدعي العام أنه قام بالمُراهنة على بعض مباريات ميلان أثناء تواجده هناك".
كما قالت صحيفة "لاغازيتا": "استمع المدعي العام الفدرالي أمس إلى ساندرو تونالي، واعترف بأنه راهن على ميلان، فريقه السابق، ولكن فقط على الانتصارات أو المباريات التي غاب عنها، والتي لا يوجد لها تأثير مباشر على النتائج، لذلك يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عام".
ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ "الماكبايس".
ووفقًا للوائح فإن العقوبة تكون الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات، ولكن قد يتم تخفيضها في حال اعتراف اللاعب بما قام به، وهو ما حدث مع فاغيولي لاعب يوفنتوس، الذي صدر بحقه عقوبة للإيقاف لمدة 7 أشهر.
وفي حال تطبيق العقوبات فستطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.