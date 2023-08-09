ساديو ماني: فابينيو وفيرمينو حاولا إقناعي بالانضمام للاتحاد والأهلي لكني اخترت النصر
تحدث السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، عن خطوة انتقاله للعالمي قادمًا من بايرن ميونخ، كاشفًا في الوقت نفسه عن تلقيه اتصالات من زميليه السابقين في ليفربول فابينيو وفيرمينو لإقناعه بالانتقال لأحد ناديي الأهلي أو الاتحاد.
وارتدى ساديو ماني قميص فريق "العالمي" هذا الصيف، بعقدٍ مدته أربع سنوات حتّى عام 2027، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، ليدعم الفريق بجوار كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.
وقال ساديو ماني مازحًا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس": "فيرمينو تحدث معي وكان يريد منّي أن أنضم إلى النادي الخطأ! لا أنا أمزح فقط، هو بالفعل تحدث معي مرتين أو ثلاثًا من أجل أن يُقنعني بالانضمام إلى الأهلي، فابينيو كذلك كان يريد مني الانضمام إلى الاتحاد ولكن أنا اخترت النصر".
وأضاف: "أنا متحمس جدًا لـمواجهة هندرسون وفابينيو وفيرمينو في السعودية، ولكن أريد أن أخبركم أنني سأنتصر ضدكم جميعًا".
وعن رأي عائلته في خطوة انتقاله للنصر، أشار: "تحدثت إليهم عندما وصل إليّ عرض من النصر وكانوا سعداء بالطبع؛ لأنها دولة مسلمة، شجعتني أمي بشكل خاص على الذهاب، أمي كانت أول من شجعني للذهاب إلى هناك، وكانت عائلتي بأكملها متحمسة لمجيئي وهذا مهم لإيماني، يسعدني أن أكون جزءًا من هذا المشروع وأن أجعله يمضي قدمًا، فلدينا مستقبل مشرق في المستقبل".
ويلتقي مساء اليوم، النصر السعودي بنظيره الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في دور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
وتأهل النصر إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي في ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
ووصل الشرطة العراقي إلى الدور ذاته بعد الفوز على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ربع النهائي.