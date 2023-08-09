ساديو ماني: فابينيو وفيرمينو حاولا إقناعي بالانضمام للاتحاد والأهلي لكني اخترت النصر

تحدث السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، عن خطوة انتقاله للعالمي قادمًا من بايرن ميونخ، كاشفًا في الوقت نفسه عن تلقيه اتصالات من زميليه السابقين في ليفربول فابينيو وفيرمينو لإقناعه بالانتقال لأحد ناديي الأهلي أو الاتحاد.

وارتدى ساديو ماني قميص فريق "العالمي" هذا الصيف، بعقدٍ مدته أربع سنوات حتّى عام 2027، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، ليدعم الفريق بجوار كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

وقال ساديو ماني مازحًا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس": "فيرمينو تحدث معي وكان يريد منّي أن أنضم إلى النادي الخطأ! لا أنا أمزح فقط، هو بالفعل تحدث معي مرتين أو ثلاثًا من أجل أن يُقنعني بالانضمام إلى الأهلي، فابينيو كذلك كان يريد مني الانضمام إلى الاتحاد ولكن أنا اخترت النصر".

وأضاف: "أنا متحمس جدًا لـمواجهة هندرسون وفابينيو وفيرمينو في السعودية، ولكن أريد أن أخبركم أنني سأنتصر ضدكم جميعًا".