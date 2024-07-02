قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يستمتع بإجازته في اليونان (صور)

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على الاستمتاع بإجازته رفقة أصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية، قبل العودة من جديد لبدء فترة الاستعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر موقع "justjared" عدة صور للنجم المصري وهو يستمتع بإجازته على أحد الشواطئ في اليونان رفقة أصدقائه المقربين، إذ ظهر في صور وهو يتناول بعض المشروبات الباردة وقيادة الـjet ski.

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من قضائه إجازة في مدينة العلمين بمصر، قبل الانضمام إلى معسكر "الفراعنة" الأخير، وخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أخيرا جدول مباريات الموسم الجديد للبطولة.

ويفتتح ليفربول مبارياته بمواجهة إبسويتش تاون في 17 أغسطس المقبل.

وكان صلاح جذب انتباه الاتحاد السعودي الصيف الماضي، لكنه في النهاية فضّل البقاء مع فريقه.

وألمح صلاح، في وقت سابق، إلى استمراره في صفوف ليفربول بعدما نشر تغريدة أكد فيها نيته القتال على كل البطولات في الموسم المقبل رفقة ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2017.

ومنذ ذلك الوقت، خاض مع الفريق 349 مباراة، سجل خلالها 211 هدفا، وصنع 89.