تبخر أحلام مدرب الزمالك في العودة للدوري السعودي
تبخرت أحلام البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك المصري، في العودة إلى الدوري السعودي.
وتولى غوميز قيادة الزمالك في شهر فبراير الماضي خلفًا للمدرب المؤقت معتمد جمال.
ونجح المدرب البرتغالي في قيادة الزمالك نحو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.
ولكن اسم غوميز ارتبط بالرحيل عن الزمالك والعودة للدوري السعودي بعد تجارب سابقة له في المملكة.
وسبق أن قاد غوميز نادي التعاون في 3 ولايات مختلفة بخلاف قيادته الأهلي وحقق معه لقب كأس السوبر المحلي.
وارتبط اسم المدرب البرتغالي بقيادة فريق الخليج السعودي خلال الموسم المقبل، ولكن أحلام غوميز في العودة إلى المملكة تبخرت رغم اتفاق إدارة الخليج مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على الرحيل بالتراضي.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنّ بيدرو إيمانويل وافق على فسخ عقده بالتراضي مع نادي الخليج، وتوقيع مخالصة مالية لإنهاء ارتباطه بتدريب الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الخليج اتفق مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني الأسبق للهلال لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يوقع دونيس عقود تدريب الخليج السعودي لموسمين قادمين.