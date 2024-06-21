تبخر أحلام مدرب الزمالك في العودة للدوري السعودي

ولكن اسم غوميز ارتبط بالرحيل عن الزمالك والعودة للدوري السعودي بعد تجارب سابقة له في المملكة.

وسبق أن قاد غوميز نادي التعاون في 3 ولايات مختلفة بخلاف قيادته الأهلي وحقق معه لقب كأس السوبر المحلي.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بقيادة فريق الخليج السعودي خلال الموسم المقبل، ولكن أحلام غوميز في العودة إلى المملكة تبخرت رغم اتفاق إدارة الخليج مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على الرحيل بالتراضي.