تقرير: إيلون ماسك يخطط لشراء نادي ليفربول الإنجليزي

كشف تقرير إخباري أنّ الملياردير العالمي إيلون ماسك بات مرشحا لشراء نادي ليفربول الإنجليزي، بعد ملكيته لموقع "تويتر" واستثماراته في المجالات الرقمية والأقمار الصناعية.

وقال موقع "فوت 01" الفرنسي إنّ الفريق الإنجليزي المملوك لمجمع "فينواي سبورتس" منذ 12 عاما، بات من المرجح أن يصبح على ملكية إيلون ماسك خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أنّ الوجه الرئيسي لمجمع "فينواي سبورتس"، جون دبليو هنري، كان خلال السنوات الاثني عشر التي قضاها في قيادة ليفربول في وضع مريح بفضل الألقاب التي حققها مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب، لكن وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "ذي أتليتك" فإن هذا المجمع ريد الانسحاب من قيادة الفريق الإنجليزي.

وأشار تقرير الموقع إلى أنّه تم تقديم عرض تجاري كامل للأطراف المهتمة بملكية النادي الإنجليزي، ويبدو أن مالك ليفربول يميل إلى بيع فريق "الريدز" والاستماع إلى العروض التي ستأتي إلى مكتب جون دبليو هنري.

وأوضح أنه بعد بيع تشيلسي إلى "تي دي دي بويلي" أصبح العملاق الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز على وشك أن تتحول ملكيته إلى طرف آخر.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "ذي صن" الإنجليزي فإن إيلون ماسك الشهير مرشح جاد لشراء فريق "الريدز". وبحسب ما نقل الموقع الفرنسي عن الصحيفة يبدي المالك الجديد لموقع "تويتر" اهتماما بليفربول في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من الموسم اقترن اسم الرجل البالغة ثروته 175 مليار جنيه إسترليني بمانشستر يونايتد. وبعد أن خرجت شائعات في هذا الاتجاه أكد ماسك الأمر من خلال التغريد على "تويتر" بأنه سيشتري مانشستر يونايتد، قبل أن ينكر هذه المعلومات لاحقا.

ويتساءل التقرير، "هل سيكون أكثر جدية هذه المرة مع ليفربول؟"، وينقل عن صحيفة "تابلويد"، قولها: "إن هناك رجل أعمال لا يمكن التنبؤ به" سيتقدم لشراء ليفربول، واستشهدت أيضا بأسماء جيم راتكليف، موشين بايراك، بيلي بين أو ليبرون جيمس كمشترين محتملين لهذا الفريق.

وعلّق تقرير "فوت 01" بأنّ عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مقبلون على "مسلسل مُبهر جديد، بعد ستة أشهر من بيع تشيلسي".