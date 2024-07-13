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رياضة

يتصدرهم رونالدو ونجم الهلال.. 11 لاعبا خيبوا الآمال في يورو 2024

ضمت أسوأ تشكيلة في يورو 2024 كلا من ميلينكوفيتش سافيتش ورونالدو ولوكاكو
يتصدرهم رونالدو ونجم الهلال.. 11 لاعبا خيبوا الآمال في يورو 2024
البلجيكي لوكاكو لم يسجل أي هدف في يورو 2024المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 7:08 م

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبي أسوأ تشكيلة في كأس أمم أوروبا 2024 وفق ما أوردته صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

واختارت "ماركا" أكثر من 11 لاعبا خيبوا الآمال في النسخة 17 من يورو التي يسدل الستار عليها غدا الأحد بنهائي هو الأول من نوعه بين إنجلترا وإسبانيا.

وتضمنت تشكيلة أسوأ 11 لاعبا في "ألمانيا 2024" كلا من الحارس الكرواتي لوفاكوفيتش، والمدافعين مانسيني ودي لورينزو (إيطاليا) وزينشينكو (أوكرانيا) وكريستانسن (الدانمارك).

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وفي خط الوسط، تصدر لاعب الهلال السعودي ومنتخب صربيا ميلنكوفيتش سافيتش قائمة أسوأ لاعبي الوسط في يورو 2024.

وكان لاعب الهلال، المتوج بثلاثية تاريخية مع فريقه، خيب الآمال مع منتخب صربيا بالخروج من الدور الأول بعد التعادل في مباراتين والخسارة في واحدة.

كما تم اختيار الاسكتلندي ماك غين والمجري دومينيك سوبوسلاي ضمن قائمة اللاعبين الذين خيبوا الآمال في النهائيات.

ويشار إلى أن اسكتلندا والمجر لعبا ضمن المجموعة ذاتها في يورو 2024، وهي المجموعة الأولى وغادرا السباق مبكرا.

وفي خط الهجوم، اختارت صحيفة ماركا نجم المنتخب البرتغالي وأفضل هداف دولي كريستيانو رونالدو كأسوأ ثلاثة مهاجمين في اليورو، بجانب كل من روملو لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا، وفلاوهوفيتش مهاجم صربيا الذي يلعب في يوفنتوس الإيطالي.

 

رياضةيورو 2024كريستيانو رونالدو

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