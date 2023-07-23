موسى ديمبلي يقترب من الانضمام لنادي الاتفاق السعودي

وأشار رومانو، لا يزال هناك بعض التفاصيل التي يجب إتمامها بعد الانتهاء من صفقة قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون تقريبًا، لكن ديمبلي قريب من الانضمام إلى الدوري السعودي.

كما أكدت قناة "بي إن سبورتس" التقارير، موضحة أن "ديمبلي في آخر مراحل المفاوضات لإتمام انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي".

ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف.

ولعب ديمبلي مع أندية فولهام وسلتيك وليون، ومعارًا مع أتلتيكو مدريد عام 2021.