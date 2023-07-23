موسى ديمبلي يقترب من الانضمام لنادي الاتفاق السعودي
ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون.
اقترب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع موسى ديمبلي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، في الميركاتو الحالي.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، إن نادي الاتفاق توصّل إلى "اتفاق مبدئي" لضمّ المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر.
وأشار رومانو، لا يزال هناك بعض التفاصيل التي يجب إتمامها بعد الانتهاء من صفقة قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون تقريبًا، لكن ديمبلي قريب من الانضمام إلى الدوري السعودي.
كما أكدت قناة "بي إن سبورتس" التقارير، موضحة أن "ديمبلي في آخر مراحل المفاوضات لإتمام انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي".
ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف.
ولعب ديمبلي مع أندية فولهام وسلتيك وليون، ومعارًا مع أتلتيكو مدريد عام 2021.