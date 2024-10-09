حل أخير لإنقاذ الأهلي السعودي

شهدت الأسابيع الماضية مطالبات جماهيرية كبيرة برحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي لفريق الأهلي السعودي، في ظل التراجع الكبير في الأداء والنتائج الذي يمر به الفريق مع المدرب منذ بداية الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل المدرب الألماني قبل مباراة الوصل الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي فاز بها "الراقي" في مفاجأة كبيرة، وعادت الأحاديث لتطفو على السطح بعد الخسارة من الهلال بهدفين لهدف في دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن رغم ذلك، فلا يزال لدى المدرب الألماني حل وحيد يستطيع من خلاله أن ينقذ مسيرته في الأهلي، هذا لو استمر على رأس القيادة الفنية للفريق لِما بعد التوقف الدولي الجاري، في ظل رَواج أنباء عن رحيل أحد مدربي دوري روشن بشكل شبه رسمي دون الكشف عن اسمه.

مشكلة أجنحة

لا يتوقف ماتياس يايسله عن الشكوى، ولا عن إيجاد الأعذار لنفسه ولفريقه من أجل تقديم نتائج ومستويات محبطة وسيئة في الكثير من الأوقات.

وأحد أبرز تلك الأعذار التي أطلقها مؤخرًا هو رحيل سانت ماكسيمين عن صفوف الأهلي وعدم تعويضه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ظن المدرب أنه سيفلت بذلك العذر من أي لوم، لكن في الواقع فقَدْ وضَع نفسه في حرج كبير، كونه اعترف بلسانه بمعرفته بإحدى أهم مشاكل الأهلي، وهي ضعف الأجنحة والقصور الموجود في قائمة الفريق في هذا المركز.

وكونه المدير الفني للفريق، على يايسله أن يجد بنفسه حلولًا من أجل إنهاء تلك المشكلة، لكنه لم يفعل حتى الآن وكل ما يفعله هو الخروج للتصريح والشكوى.

حل فني مُجرب

يملك يايسله حلًّا من الممكن أن يغيِّر مصيره في صفوف الأهلي، ربما عليه أن يطبقه بنفسه قبل أن يأت مدرب جديد، ويرحل هو، ويقوم بتطبيق تلك الطريقة، ويندم الألماني، في وقت لا ينفع فيه الندم.

يتمثل ذلك الحل في التخلي عن طريقة 4-3-3 والذهاب إلى 4-4-2 بشكل مباشر والتخلي عن وجود أجنحة.

تضمن تلك الطريقة للأهلي كثافة عددية أكبر في وسط الملعب حيث توجد منطقة العمليات، وسيطرة أوضح على المباريات.

كذلك تضمن الدفع بلاعب مثل فراس البريكان في مركزه الذي يفضله، وليس الجناح الأيمن الذي لم يعهده قبل يايسله سوى مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة، وفي تلك الحال سيستطيع أن يقدم أفضل ما لديه.

في تلك الطريقة يمكن لرياض محرز أن يستعيد ذكريات تألق مانشستر سيتي عندما كان يدفع به بيب غوارديولا في العمق ويضع برناردو سيلفا على الطرف كجناح، وكذلك لن يتخلى الأهلي عن إيفان توني وما يقدمه من مستويات طيبة في الهجوم، حيث سيلعب بجوار البريكان.

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ميزة هامة

يتميز ذلك الحل أن أي مدير فني يستطيع أن يلجأ إليه، سواء كان يايسله أو المدرب القادم الذي سيكون خليفة له في تشكيلة الأهلي.

إذ يفرض الأمر الواقع الابتعاد عن التشكيلات التي تحتاج إلى وجود أجنحة صريحة في صفوف الفريق.

سبق مثلًا لبرشلونة أن لجأ إلى هذا الحل بالتحديد وتحول من 4-3-3 إلى 4-4-2 قبل مباراة الريمونتادا الشهيرة ضد باريس سان جيرمان وكان رهانًا ناجحًا، فلِم لا يكون رهانًا ناجحًا أيضًا بالنسبة للأهلي، سواء مع يايسله أو أي مدرب آخر؟.