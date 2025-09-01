زيزو يفجر غضب لاعبي الأهلي المصري

فجر أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي المصري، حالة كبيرة من الغضب داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد الاعتذار الذي نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام" لجماهير الفريق الأحمر، إثر المستوى المتراجع الفترة الماضية وكان آخرها الخسارة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المحلي.

وخسر النادي الأهلي أمام بيراميدز، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يوم الأحد، إقالة الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، على خلفية سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

ونشر "زيزو" رسالة اعتذار للجماهير عبر حسابه على "إنستغرام" عقب دقائق من إعلان رحيل المدرب الإسباني، قائلًا: "أعرف أن هذا وقت الشامتين خصوصًا أنها فرصه لا تأتي كثيراً، ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله، لذلك إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير، لقد قصرنا في حق أنفسنا أوّلًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء".

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عددًا كبيرًا من اللاعبين أبرزهم إمام عاشور ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد الشناوي أبدوا غضبهم الشديد من الكلام الذي نشره زيزو عبر حسابه على إنستغرام".

وأضاف: "اللاعبون دائمًا ما يفوضوا محمد الشناوي باعتباره قائد الفريق للحديث باسمهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا أمر متفق عليه قبل انطلاق الموسم".

وتابع المصدر: "اللاعبون قدموا بدورهم شكوى جماعية لمحمد يوسف، المدير الرياضي، بشأن ما حدث من تصرف فردي من قبل (زيزو)".

الأهلي يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 5 جولات، برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين وخسارة.