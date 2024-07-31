استقر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، على مصير المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الزمالك خسارة صادمة 2-1 من المقاولين العرب المتعثر في الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الماضي.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر توجيه الشكر للمدرب غوميز، وفتح مفاوضات مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، وميكالي مدرب المنتخب المصري الأولمبي، لخلافة المدرب البرتغالي.

ولكن قالت فضائية "صدى البلد" إن تقارير توجيه الشكر إلى غوميز، غير صحيحة بالمرة.

وأشارت "صدى البلد" إلى أن مجلس إدارة الزمالك مازال متمسكًا بخدمات المدرب البرتغالي "حتى الآن"، ولا توجد نية لرحيله.

وأوضحت: "الهزائم المتتالية، تثير شكوكًا وتربك الفريق، ويحاول المجلس توجيه المدرب للعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، لفرض الاستقرار على الفريق الأول".

يذكر أن رصيد الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري، توقف عند 49 نقطة من 29 مباراة في المركز الخامس.

ولم يبرم الفريق الأبيض أي صفقات للموسم الجديد حتى الآن.