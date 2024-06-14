مبابي وفينسيوس جونيور يبددان أكبر مخاوف ريال مدريد (صور)

أغلق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور الباب مبكرًا أمام أي مخاوف تخص علاقتهما بعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي قبل عدة أيام تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وترقبت جماهير ريال مدريد إتمام صفقة مبابي لسنوات في ظل التفاوض مع اللاعب الفرنسي منذ فترة طويلة للانضمام إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.