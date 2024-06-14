مبابي وفينسيوس جونيور يبددان أكبر مخاوف ريال مدريد (صور)
أغلق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور الباب مبكرًا أمام أي مخاوف تخص علاقتهما بعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.
وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي قبل عدة أيام تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وترقبت جماهير ريال مدريد إتمام صفقة مبابي لسنوات في ظل التفاوض مع اللاعب الفرنسي منذ فترة طويلة للانضمام إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ولكن البعض بدأ الترويج لاحتمالية حدوث خلاف بين مبابي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد أبرز نجوم ريال مدريد في الوقت الحالي في ظل التنافس بينهما في مراكز الهجوم.
وبدد الثنائي مبابي وجونيور هذه المخاوف مبكرًا بعدما تبادل لاعبا ريال مدريد تعليقات إيجابية حول مقاطع فيديو تخص إعلانات لشركة ملابس عالمية يشارك فيها الثنائي.
وتفاعل مبابي على منشور للاعب البرازيلي عبر حسابه بموقع انستغرام بتعليق مميز وهو الأمر نفسه الذي فعله جونيور مع اللاعب الفرنسي أيضًا.
وساهم فينسيوس جونيور بقوة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، على حساب بروسيا دورتموند الألماني.
وسجل جونيور الهدف الثاني في اللقاء النهائي، بعدما تقدم داني كارفخال.