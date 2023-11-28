مانشستر يونايتد يستعيد هويلوند وأنتوني للمواجهة المصيرية أمام غالطة سراي

استعاد مانشستر يونايتد لاعبه راسموس هويلوند هداف الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وزميله أنتوني للمباراة المصيرية أمام غالطة سراي غدا الأربعاء في دفعة كبيرة لفريق المدرب إيريك تين هاغ الذي لا يجب أن يخسر إذا كان يرغب في التأهل.

ويتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط من أربع مباريات قبل مباراتين على النهاية بفارق نقطة واحدة عن كوبنهاغن صاحب المركز الثاني وغلطة سراي صاحب المركز الثالث والذي حقق فوزا مفاجئا 3/2 على ملعب أولد ترافورد الشهر الماضي.

ورغم أن أداء مانشستر يونايتد كان دون المستوى في البطولة القارية فإنه فاز في خمس من آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.