استقبال رائع لحافلة ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي (فيديو)
نظمت جماهير ريال مدريد استقبالا حافلا لحافلة فريقها قبل دخوله ملعب "سانتياغو برنابيو" لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء.
ويلعب ريال مدريد مع سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووصل الريال إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيغ الألماني في الدور الماضي 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حجز السيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.
وشهدت الشوارع المحيطة بالاستاد مشهدا مهيبا؛ فقد اصطفت الجماهير على جانبي الطريق لتحفيز اللاعبين خلال تواجدهم في الحافلة قبل دخول الاستاد.
وتقابل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي من قبل في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي.
إذ انتصر السيتي في 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيّم التعادل على 3 لقاءات.
وكان الصدام الأخير بين مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الموسم الماضي؛ إذ تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب، وانتصر الفريق الإنجليزي في الإياب 4-0.