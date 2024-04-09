استقبال رائع لحافلة ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي (فيديو)

نظمت جماهير ريال مدريد استقبالا حافلا لحافلة فريقها قبل دخوله ملعب "سانتياغو برنابيو" لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب ريال مدريد مع سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل الريال إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيغ الألماني في الدور الماضي 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حجز السيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وشهدت الشوارع المحيطة بالاستاد مشهدا مهيبا؛ فقد اصطفت الجماهير على جانبي الطريق لتحفيز اللاعبين خلال تواجدهم في الحافلة قبل دخول الاستاد.