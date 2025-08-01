انتخابات مشتعلة.. 3 مرشحين لرئاسة الأهلي السعودي

اشتعل سباق رئاسة نادي الأهلي السعودي بعد أن تقدم 3 مرشحين لشغل هذا المنصب.

وتقدم الدكتور خالد العيسى الرئيس الحالي للنادي الأهلي بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة على نفس المنصب.

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وتقدم أيضاً أحمد الحصيني لمنصب الرئيس بجانب المستشار أحمد معتوق جنة وهو ما ينذر بصراع مثير على هذا المقعد.

ويعول العيسى على إنجاز الأهلي في عهده بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي.

ويحظى العيسى بمنافسة شرسة مع الحصيني الذي أعلن مجدداً ترشحه لمنصب رئيس النادي الأهلي بجانب أحمد جنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم المقبل بمعسكر تحضيري في النمسا بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسلة.

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ووافق الأهلي، مؤخراً، على المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بعد اعتذار نادي الهلال عن عدم خوض منافسات هذه البطولة.

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ويستهل الأهلي مشواره، يوم 20 أغسطس الجاري، ضد القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والذي يقام في هونغ كونغ.

ويلعب الأهلي حال فوزه ضد الصاعد من لقاء الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر.