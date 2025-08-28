قبل مواجهة الأهلي السعودي.. كم صفقة أبرمها نيوم استعدادا لدوري روشن؟

يستهل فريق نيوم مشواره في دوري روشن السعودي 2025-2026، عندما يستضيف نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، مساء اليوم الخميس.

ويدخل الأهلي المباراة في حالة معنوية رائعة، بعد فوزه قبل أيام بلقب السوبر السعودي على حساب النصر في مباراة نهائية حسمتها ركلات الترجيح لصالح الراقي بهونغ كونغ.

في المقابل، يستعد نيوم للظهور في دوري روشن السعودي للمحترفين، طامحًا في تهديد الكبار والانضمام إلى السباق على البطولات الكبرى في المملكة.

وستكون هذه المواجهة، التي تلعب اليوم، الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الأولى بين الأهلي ونيوم في دوري روشن للمحترفين.

وحرص نيوم على تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع كل من، ألكسندر لاكازيت، وأمادو كوني، وفارس عابدي، ومارسين بولكا، وعبدالعزيز نور، وعلي حجي، وثامر الخيبري، وناثان زيزي، وسايمون بوابري، وعبدالله دوكوري، وسعيد بن رحمة، وأنور شراحيلي، وثامر الخيبري، وعبد العزيز نور، وعلاء آل حجي.

وكانت أحدث صفقات نيوم هي التعاقد مع خليفة الدوسري قادمًا من الهلال.

وكان الدوسري انضم لصفوف الهلال في صيف 2021، قادمًا من القادسية، ثم رحل معارًا للفتح في يناير 2022، قبل أن يعود مطلع موسم 2023-2024، ومنذ ذلك الحين فشل في الحصول على مقعد أساسي.