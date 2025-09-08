يواجه فريقا خسر 10-0.. تعليق ناري من الصرامي حول طلبات الأهلي السعودي (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بتعليق ناري بشأن ضغط النادي الأهلي السعودي على اتحاد الكرة لتأجيل مواجهته المرتقبة مع الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين بسبب الارتباطات الدولية لـ"الراقي".

النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، يتعلق بتأجيل مباراته أمام الهلال في دوري روشن، بسبب ارتباطاته الدولية المتتالية خلال الفترة القريبة المقبلة، ولكن هذا الأمر قوبل بالرفض من جانب اتحاد الكرة.

ويعود الأهلي من فترة التوقف الدولي، ليواجه الاتفاق على ملعب إيغو، في 12 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، ثم يلعب 3 مباريات متتالية على ملعب الإنماء، الأولى أمام ناساف الأوزبكي في 15 سبتمبر، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، والثانية ضد الهلال في 19 سبتمبر، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن، ثم مباراة "بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" في 23 سبتمبر، ضمن بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2025" مع الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا" وبيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعود الصرامي في فيديو متداول عبر منصة "إكس": "عندما تشاهد الضغط الإعلامي لتأجيل مباراة الأهلي والهلال في الدوري ومطالبات الكثير من الرياضيين الذين لا يشجعون الفريق، شعرت أن (الراقي) سيلعب مع مانشستر سيتي الذي هزمه الهلال في كأس العالم للأندية أو مع ريال مدريد الذي تعادل مع الزعيم".

وأضاف: "لكن الواقع أن الأهلي سيلعب مباراة شبه ودية مع الفائز من أوكلاند سيتي المهزوم من بايرن ميونخ 10-0، وبيراميدز المصري".

واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، متوجا بلقب كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على القادسية (5-1) في نصف النهائي، ثم النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

وتمكن بطل النخبة الآسيوية، من استهلال دوري روشن، بالفوز على نيوم بهدف نظيف، في الجولة الأولى، كما تخطى عقبة العربي، بخمسة أهداف دون مقابل في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.