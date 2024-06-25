عمرها 17 عامًا وطولها 2.20 متر.. من هي نجمة كرة السلة الصينية زانغ زيو؟

أفضلية مطلقة

اللاعبة الظاهرة أتمت الـ 17 سنة قبل أيام قليلة، بالتحديد في شهر مايو الماضي، لكنها طيلة مسيرتها تلعب لفرق، وفئات سنية أكبر منها.

طول زانغ الفارع يمنحها أفضلية مطلقة على كل من يلعب إلى جوارها، مهما كان طول الخصم، فهذا لا يهم، فهي أطول منه على الأرجح إلا إذا كان لاعبًا خارقًا.

من عائلة محترفة

جينات زانغ تجري فيها كرة السلة، فهي لا تلعبها فقط لطولها الفارع، لكن لأنها تربت في أسرة تحب تلك الرياضة وتحترفها.

والدتها هي يو ينغ كانت لاعبة محترفة في الصين، ووالدها زانغ يوكوان لعب كرة السلة في مستويات عالية.

لذلك من السهل للغاية أن تفهم لماذا هي تعشق كرة السلة وتحترفها، بعيدًا عن طولها الفارع الذي يساعدها كثيرًا.

زانغ يحيط بها كشافة الأندية الأمريكية من كل مكان مستعدين للحصول على توقيعها من أجل فريقهم، لكن يبدو أن تلك الخطوة قد لا تكون فورية في ظل عمرها الصغير.

أرقام مذهلة

قبل ساعات خاضت زانغ مباراة رسمية مع منتخب الصين تحت 18 سنة ضد إندونيسيا في البطولة الآسيوية وقدمت مستويات مذهلة.

بالطبع ليس بفضل طولها فقط، فهناك العديد من أصحاب الأطوال العالية الذين لم ينجحوا في عالم الرياضة وبالتحديد في السلة.

زانغ سجلت 19 نقطة في تلك المواجهة، وكان لها معدل تسجيل مثالي، بواقع تسع تسديدات صحيحة من أصل تسع.

هذا إلى جوار سبع متابعات، ولا تنسى مساهماتها الدفاعية العظيمة في منع ثلاث تسديدات وقدمت تمريرتين حاسمتين بالإضافة إلى قطعها للكرة مرتين، كل ذلك في 13 دقيقة فقط لعبتها وأسهمت فيهم بفوز منتخب بلادها بـ 109 نقاط مقابل 50.