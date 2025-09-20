الأهلي يطالب رسمياً بالتحقيق مع حكم الفيديو بمباراة سيراميكا كليوباترا

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، للمطالبة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس السبت في الجولة السابعة للدوري المصري.
وفاز الأهلي بهدف دون رد على حساب سيراميكا كليوباترا سجله اللاعب محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 27.
وأكد النادي الأهلي في خطابه أن حكم تقنية الفيديو أصر على عدم استدعاء محمود وفا حكم الساحة في 3 أخطاء مؤثرة لصالح الفريق الأحمر.
وأوضح أن الاستدعاء الوحيد كان في لعبة تحتمل خطأ لصالح الفريق المنافس مطالباً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.
وطالب الأهلي باحتساب هدف لصالح بداعي تجاوز تسديدة تريزيغيه خط المرمى بعدما أمسك بها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.
وطلب الأهلي بمراجعة تقنية الفيديو في لعبة تحتمل لمسة يد ضد لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة أشرف بن شرقي بجانب لعبة أخرى شهدت سقوط محمد علي بن رمضان في بداية الشوط الثاني في منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا.