بعد رونالدو وراموس.. نادي النصر يستهدف التعاقد مع بوسكيتس
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة.
وبحسب الصحيفة، تلقى سيرجيو بوسكيتس، 34 عامًا، عرضًا مذهلاً للتوقيع على النصر في السوق الشتوي.
وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في يونيو المقبل ما يعني أنه يمكن التفاوض معه بداية من يناير 2023 دون موافقة برشلونة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي للنصر هو جوران فوسيفيتش، وهو أحد معارف اللاعب القدامى في برشلونة.
وحتى بداية الموسم الماضي، كان فوسيفيتش، لاعب خط الوسط الكرواتي السابق، يعمل في قسم الكشافة بالنادي الكتالوني، لكن في أكتوبر 2021 ترك منصبه ليصبح المدير الفني الأول للنصر.
وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن النصر، الذي يدربه الفرنسي رودي غارسيا، كان يتطلع للتوقيع مع لاعب محور في السوق الشتوي 2023.
وارتبط النصر بالتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، وهو أيضًا لاعب خط وسط ينتهي عقده مع تشيلسي في الصيف المقبل.
لكن صحيفة "ديلي ميل" قالت إن البلوز يريد إبقاء كانتي في ستامفورد بريدج.
ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو" فإنه على الرغم من أن الاهتمام الجاد بسيرجيو بوسكيتس لم يبرز بعد بجدية، لكن تم إغراء اللاعب بعرض قوي استمع إليه اللاعب.
وأكدت أن العرض أعلى بكثير مما يمكن أن يدفعه برشلونة للاعب المخضرم، لكنها أوضحت أن بوسكيتس لا يبدو مستعدا لانتقال إلى السعودية.
وقال بوسكيتس قبل أيام إنه ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله، وعندما بدا أن كل شيء يشير إلى أنه قرر الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي الموسم المقبل، أعاد قائد برشلونة النظر في الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة العام المقبل.