بعد رونالدو وراموس.. نادي النصر يستهدف التعاقد مع بوسكيتس

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة.

وبحسب الصحيفة، تلقى سيرجيو بوسكيتس، 34 عامًا، عرضًا مذهلاً للتوقيع على النصر في السوق الشتوي.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في يونيو المقبل ما يعني أنه يمكن التفاوض معه بداية من يناير 2023 دون موافقة برشلونة.