بعد "ناقة" رونالدو.. جورجينا تتلقى "ريحة عروس" سودانية (فيديو)

لا تزال عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز تتلقى الهدايا الفاخرة تزامنًا مع إعلان خطوبتها على نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال الأيام الماضية كانت جورجينا في قلب الأضواء، بعد إعلان موافقتها على الزواج من الأسطورة رونالدو.

جورجينا، البالغة من العمر 31 عامًا، نشرت الخبر السعيد على إنستغرام بصورة تُظهر خاتمًا ضخمًا في إصبعها.

وكتبت في تعليقها بالإسبانية: "أجل، أوافق. في هذا وفي كل حياتي".

"ريحة العروس".. هدية فاخرة من الخرطوم

بعد أيامٍ من إهداء الإعلامي السعودي البارز إبراهيم الفريان ناقةً ثمينةً لرونالدو، قائد نادي النصر، كهدية تهنئة بالزواج، جاءت المفاجأة من السودان.

وفي خطوة لافتة، قرّرت صاحبة متجر عطور نسائي سوداني إهداء جورجينا "ريحة عروس" سودانية فاخرة، كرمزٍ للترحيب بها بعد إعلان زواجها من "الدون".

وطلبت السيدة السودانية من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مقطع فيديو يظهر الهدية، أملاً في وصوله إلى حساب جورجينا.

يُذكر أن "ريحة العروس" في السودان تتميّز برائحتها الفوّاحة، والتي اعتادت العروس على استخدامها خلال الأيام الأولى من زفافها.